Beaumont: la taxe éolienne cadenassée pour éviter toute contestation

"Ce règlement de 2017 avait été contesté devant les tribunaux hennuyers par une des deux sociétés opérant sur notre territoire, explique Bruno Lambert. Cette contestation avait deux motivations, d’abord un vice de forme quant à la publication de l’approbation du règlement-taxe, lequel a pourtant été approuvé par la tutelle et qui a continué à être enrôlée. La seconde motivation tient au fond: nous défendons l’idée que les mâts éoliens ont des conséquences négatives pour les gens et leur environnement. Nous arrêtons donc un autre règlement, qui argumente beaucoup plus sur les conséquences négatives des mâts éoliens, contrairement aux mâts de communication qui, eux, sont reconnus avoir mission de service public et ne peuvent donc être taxés. La philosophie plus politique de ce règlement-taxe n’est pas de dire qu’il a un but fiscal mais qu’il est compensatoire par rapport aux nuisances que les villes et la population doivent subir ". Le bourgmestre précise encore que le gouvernement wallon planche sur la simplification des procédures en matière de publication de règlements, "q ui restaient un peu moyenâgeuse à l’heure d’internet". Le nouveau règlement prend désormais en compte "des forfaits au mégawatt, contrairement au précédent, en kilowatt, et que nous aurons une majoration de 16,55%, permise par la circulaire budgétaire. Concrètement, selon les projections, on sera dans un delta positif pour la Ville de 30 000 €. À quelque chose malheur est bon: le fait d’avoir été battu sur un exercice budgétaire nous permettra de recouvrer les moyens pour l’avenir. Pour bétonner la chose, les circulaires budgétaires seront ajoutées à la délibération" termine-t-il.

Commentant cette présentation qu’il juge "très intéressante", Serge Delauw (ARC) en conclut à regret que "même si le produit de la taxe augmente, l’impact sur les projets éoliens n’a pas de valeur dissuasive ". "C’est en effet ubuesque: fiscalement la taxe n’est pas là pour rebuter les producteurs éoliens" commente le bourgmestre. "Par ailleurs, le gouvernement wallon crée un cadre pour taxer l’éolien, reconnaissant ainsi les nuisances, approuvant la taxe, et en même temps passe l’éponge sur les nuisances de l’éolien lorsqu’un projet lui est présenté ". Là aussi, Bruno Lambert opine du chef. La délibération présentée est ensuite approuvée à l’unanimité par l’assemblée communale.