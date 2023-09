Thuin: Thupepa présente les secrets du Bois du Grand Bon Dieu

Ils étaient trois à l’origine de ce projet, mais Bruno Marchoul, Bernard Lejeune et Phiiippe Durieux ont rapidement su fédérer et rassembler de nouvelles énergies autour de leur point d’attention: le Bois du Grand Bon Dieu.

Cet écrin patrimonial héberge une richesse archéologique, historique, religieuse, artistique et naturelle, et constitue par là un réel enjeu de développement touristique pour la Ville de Thuin.

Cela fait de longs mois que l’ASBL peaufine son projet de rénovation de la chapelle Saint-Léonard, du calvaire et de la potale Notre Dame des Sept Douleurs. Ces travaux vont pouvoir enfin débuter grâce au soutien de la Ville et des subsides du Patrimoine Wallon. Mais pour financer l’ensemble de leur projet touristico-patrimonial, l’équipe entend lancer une campagne de crowdfunding.

Dans un premier temps, rendez-vous est donné ce dimanche 24 septembre à l’avenue Buisseret à Thuin. Pendant une balade d’une heure trente, historiens et guides nature vont faire découvrir de manière interactive les secrets et la biodiversité du bois. Les départs auront lieu à 11 h, 13 h, 15h ou 17h pour une balade en groupe. Le circuit reste en accès libre pour celles et ceux qui le désirent. Un jeu de découverte intitulé "Le trésor des Gaulois" est également proposé pour les plus jeunes (8 ans et plus) à partir de 14 heures (réservation au 0499/31.60.71).

Et pour ceux qui le désirent, une buvette est également prévue pour se retrouver entre amis.