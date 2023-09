Province de Namur: l'Union Belge de Spéléologie ouvre la porte du monde souterrain

Depuis de nombreuses années maintenant, les Journées Nationales de la Spéléologie permettent aux jeunes comme aux plus âgés de découvrir le monde souterrain et ses mystères. Pendant deux jours, les 30 et 1er octobre, l’Union Belge de Spéléologie et les clubs de spéléologie partout en Belgique ouvrent leur porte pour partager leur passion, en toute sécurité. Cette activité est gratuite et les participants sont couverts par une assurance. Il convient toutefois de s’inscrire au préalable, d’autant que le nombre de places est limité.