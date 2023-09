Le Patro Salamandre fait sa rentrée dans le parc Paridaens à Beaumont

Pour la 70e fois depuis sa création par Jacqueline Dupuis, élève interne à Paridaens, des jeunes arborant le foulard jaune et vert ont pris possession de la cité des Macarons, pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands.

Dès 12 heures, c’est particulièrement motivées que Camille, Auriane, Amandine, Marie, Elina, Emma et France, animatrices et trésorière, ont retrouvé les patronnés et leurs parents. Après un repas sur le pouce partagé tous ensemble, les activités ont pu commencer.

Le programme de l’année c’est avant tout des jeux, des rassemblements, des activités, des chants, des hikes, un camp,… autant de moments magiques au travers desquels les enfants, dès l’âge de 4 ans, découvrent notamment les valeurs du vivre ensemble.

Le patro, c’est un lieu cadré où les animateurs, bénévoles, offrent leur temps pour accueillir au mieux les enfants. C’est un lieu où chacun peut s’exprimer, s’épanouir, rencontrer de nouvelles personnes, vivre de nouvelles expériences, tisser des liens qui bien souvent dureront toute la vie.

L’année dernière s’était terminée par 10 jours de camp à Hastière, dans l’univers du film COCO. Une belle aventure !

Les enfants de 4 à 15 ans qui souhaiteraient rejoindre le groupe ont rendez-vous le samedi au local situé rue Charles Mottoulle 7 à Beaumont.

La présidente est Camille Bail, joignable au 0472/10.26.68., Elle répondra à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes et leurs parents avant de s’inscrire dans ce mouvement.