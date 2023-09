Huit couples de Sivry-Rance se sont mariés en 1973

Une rapide évocation

Rançois depuis 2010, Jacqueline Musch et Francis Cassuti se marient à Quenast le 17 mars 1973. Ils s’installent à Rebecq puis Naast avant de venir "chercher la campagne verdoyante" de l’entité. Ils ont une fille et leur retraite se déroule "entre un coquet jardin et de grandes promenades dans le village."

Josette Leclercq et Michel Daras se marient à Momignies le 14 avril 1973 et s’installent à Rance en 1975. Elle est institutrice à Froidchapelle et lui professeur à Thuin. Trois enfants et huit petits-enfants forment une belle famille autour des jubilaires. Jardinage, marche et guide d’excursions patrimoniales occupent les retraités.

Claudine Lanneau et Yves Tenret se marient à Solre-Saint-Géry le 14 avril 1973. Ils auront une fille qui leur donnera un petit-fils. Ingénieur industriel, Yves choisit d’habiter au plus près de son travail et le couple est domicilié à Genappe puis Marcinelle et Mont-sur-Marchienne. C’est en 2001 qu’ils s’installent à Sautin dans une "vieille bâtisse" qu’ils restaurent depuis 20 ans. Théâtre, cartes, vélo et marche occupent ces retraités actifs.

C’est dans le train qui les conduit au travail vers Bruxelles que Raymonde Vangysegem et Romain Peruzzaro se croisent et le mariage est célébré le 13 juin 1973. Peu après, ils achètent une fermette en ruine à Grandrieu, la rénovent et s’y installent définitivement. Adeptes du camping-car, ils voyagent en France et dans les autres pays proches.

Le mariage de Marie-Anne Ducarme et Christian Collin est célébré à Rance le 9 juillet 1973. Christian était venu compléter l’équipe administrative des établissements Ducarme gérée par le papa de Marie-Anne. Ils auront deux enfants et 3 petits-enfants. Leur retraite est occupée par l’informatique pour Christian, tandis que Marie-Anne jardine après s’être occupé des ses petits-enfants.

"Quand 2 jumelles épousent 2 frères le même jour" Cela s’est passé à Montbliart le 28 juillet 1973. Ginette Renkin et Jean-Claude Petit d’un côté, Jacqueline Renkin et Christian Petit de l’autre. Les couples sont restés proches en faisant construire 2 maisons voisines à Rance. Ginette et Jacqueline sont couturières et pratiquent toujours lors d’ateliers. Jean-Claude travaillera à l’AIESH et sera échevin à Sivry-Rance alors que Christian sera facteur des postes. Côté famille, Ginette et Jean-Claude ont 2 filles et 5 petits-enfants alors que Jacqueline et Christian ont 3 enfants et 6 petits-enfants.

Monique Lerat et Albert Urbanczyk se marient à Sivry le 22 septembre 1973. Ils auront 4 enfants et chacun de ceux-ci 1 garçon et 1 fille. Actifs au comité des fêtes, la colombophilie est leur passion commune. Albert a été ouvrier communal et aussi signaleur lors des courses cyclistes organisées à Sivry.

Après la remise des cadeaux, les jubilaires et leurs familles et amis ont partagé le verre offert par l’administration de Sivry-Rance.