Belle affluence pour la marche Saint-Lambert à Nismes

La cité des Crayas a donc été en fête tout au long de ce beau week-end ensoleillé en l’honneur de saint Lambert. Et si le nombre de marcheurs était particulièrement important cette année, les habitants du village étaient tout aussi nombreux le long de toutes les rues empruntées par leurs amis de la marche Saint-Lambert.

Escorter les jubilaires de l’année

À Viroinval, il est une coutume bien connue de tous: la célébration en grande pompe des noces d’or, diamant et autres jubilés, le dimanche de la Saint-Lambert. Les marcheurs se rendent à l’église pour y accueillir les jubilaires lors de la cérémonie célébrée à leur intention. Ensuite, ils les escortent jusqu’au château communal. Après un bel office célébré par l’abbé Casimir et le renouvellement d’engagement des jubilaires, tous ont pris la direction du château communal où les membres du conseil leur ont relu l’acte de mariage, remis fleurs et cadeaux et offert le vin d’honneur à tous ceux qui étaient présents. C cette fête toujours très appréciée par les participants était rehaussée de la présence de la fanfare locale pour animer ce bon moment de convivialité.

Quant aux marcheurs, tout au long de cette journée, après avoir partagé un repas festif, ils ont poursuivi leur marche à travers les rues de la cité des Crayas mettant ainsi une bonne ambiance dans tout le village.