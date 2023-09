A Thuin, un salon du bien-être animal qui a du chien

S’il s’agit bien d’une directive menée par la Région Wallonne, à Thuin, on a très vite saisi la balle au bond pour mener diverses actions à Thuin. "Nous travaillons ainsi sur la stérilisation des chats (qu’ils soient errants ou domestiques), on réfléchit à la problématique des frelons asiatiques ou encore des corbeaux freux qui ont des incidences sur d’autres espèces. Parfois, il nous arrive aussi de faire remonter au Pouvoir régional des problématiques auxquelles nous sommes confrontés" ajoute-t-il.

La Fédération Cynologique Internationale (FCI), cette organisation canine mondiale de référence (regroupant 87 organisations membres de par le monde), a son secrétariat général à Thuin depuis 1954. "Lorsqu’il faut enregistrer un pedigree ou assurer un suivi de race (un peu comme dans un arbre généalogique) à travers le monde, c’est ici, dans les bureaux situés à la Ville Haute, qu’on retrouvera tous ces renseignements. Voilà pourquoi Thuin est devenue la Capitale du Chien" conclut l’échevin.

Éduquer et sensibiliser

Dans la salle des fêtes de Gozée Là-Haut, diverses associations sont présentes. On y rencontre l’Espace canin de Lobbes qui propose des formations pour devenir éducateur canin comportementaliste (après 260 h de formation théorique et pratique) ou encore des séances individuelles pour les particuliers souhaitant éduquer leur chien. En général, pour cette dernière démarche, les maîtres viennent pour apprendre à leur chien à marcher en laisse, à être sociabilisé, à pouvoir rencontrer d’autres chiens ou des gens sur la voie publique, à obéir, à rester seul à la maison, à être propre… "Pour éduquer un chien, c’est un peu comme pour les êtres humains, si vous apprenez une langue étrangère, c’est plus facile de s’y mettre dès le plus jeune âge ! Il en va de même pour l’éducation d’un chien" raconte Katelyne Dreesen de L’Espace canin.

Plus loin, Natur’Horses de Solre-sur-Sambre présente son refuge accueillant des animaux (en tout genre) abandonnés, maltraités ou saisis. À un autre stand, l’Élevage de la Thudinie propose des cosmétiques, des savons, du lait frais naturel fabriqué à partir du lait de jument…

Dans la cour de récréation de l’école communale, le Centre d’Éducation Canine des Bourquis (Ham-Sur-Heure) propose des démonstrations au public afin que chaque maître puisse éduquer son chien. "Les conseils que nous donnons sont proposés par des moniteurs et aides moniteurs. Ils ont tout appris sur le terrain et aujourd’hui, ils partagent leur savoir aux intéressés. Ce sont tous des bénévoles. Notre club est reconnu par la Société Royale Saint-Hubert. Chez nous, il est non seulement possible d’éduquer son chien pour le plaisir mais il est également possible de s’entraîner pour participer à des concours" termine Florence Massart, membre du Centre hamois.

Le temps d’un week-end, la Capitale du Chien avait, une fois de plus, le mérite de porter ce titre !