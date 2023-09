Un gîte insolite, dans une péniche amarrée à Thuin

Entrepreneur général dans la vie, David et son épouse ont racheté le bateau restaurant "le P’tit Batia" il y a 5 ans. Ils habitent à 500 m de leur gîte flottant. "Les gérants du restaurant ayant cessé leur activité, avec mon épouse et assez rapidement, nous nous sommes dit que nous transformerions bien le bateau en un gîte insolite. Nous avons donc refait l’intérieur et repeint l’extérieur" explique David. Cette péniche a été construite en 1947 et à l’époque, elle servait à la livraison d’eau potable aux bateaux (qui n’en disposaient pas) dans le port d’Anvers. C’est en 2001 qu’elle a posé son ancre à Thuin et qu’elle a subi des transformations.

Ce logement sur l’eau est aménagé avec beaucoup de goût. Il dispose de 3 chambres comprenant 3 lits doubles et un lit pour enfant ainsi qu’un vaste séjour (avec un kicker), une cuisine complètement équipée, une salle de bain avec douche, un WC. Un espace ludique dédié aux enfants est également prévu, avec "une piscine à balles". Il y a aussi du wifi et une télévision disposant de nombreuses chaînes. Enfin, pour les beaux jours, une grande terrasse offre aux visiteurs une vue imprenable sur la Sambre et la passerelle piétonnière la surplombant.

En hiver, l’embarcation dispose du chauffage et pour les journées chaudes, elle sera très rapidement équipée de l’air conditionné.

"La péniche ne navigue pas. Elle reste à quai sur la place du marché, au bout de la rue T’Serstevens. Ici, l’offre touristique ne manque pas. Nous avons des restaurants, de nombreux magasins et Thuin est une ville très touristique et très vivante, ne fût-ce que par ses nombreuses animations. Les jardins suspendus, la distillerie de Biercée, le beffroi… Tout est proche et les balades à vélo sur le chemin de halage ou le RAVeL sont un atout" ajoute-t-il.

Afin de faire connaître ce gîte insolite, David et son épouse peuvent compter sur l’aide de l’Office du tourisme local et bientôt, il sera référencé sur des sites comme Booking ou Airbnb.

Pour la Saint-Roch 2024, le gîte affiche déjà complet. Il y a peu d’offres d’hébergement dans la région. La plupart de la clientèle est néerlandophone.

Voici une nouvelle offre sur Thuin, originale qui attirera une clientèle avide de logements insolites, sortant des sentiers battus !

Info via Facebook, par téléphone 0498/499 927, via le site web www.gitelesambre.com. Le coût de la location est de 180 € la nuitée en semaine ou de 450 € du vendredi 15h au lundi 11 h. Le nettoyage et le chauffage central sont compris.