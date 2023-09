Ragnies a vécu à l’heure de la Saint-Véron (photos)

Originaire d’Allemagne, Véron vécut à Lembeek, au 9e siècle, où une procession a lieu le lundi de Pâques. Ce valet de ferme est imploré contre les maladies de l’homme et du bétail. Dans sa ville d’origine, il l’est aussi pour les maux de tête et le choléra. À Ragnies aussi, on vénère saint Véron depuis bien longtemps, mais il n’existait pas de procession escortée accompagnée de marcheurs. C’est désormais le cas depuis l’an dernier. Ce week-end, la deuxième édition était attendue avec impatience. Deux cent cinquante marcheurs et marcheuses (on compte un tiers de dames et demoiselles dans les rangs de la compagnie), ont sillonné les rues du village en marchant au pas, au rythme imposé par la batterie de tambours et de fifres.

Si le point d’orgue de ce week-end se situe le dimanche après-midi avec la célébration de l’office religieux et la procession qui s’ensuit, d’autres moments forts étaient parsemés tout au long de ce week-end. Parmi ceux-ci, figure le bataillon carré mis en place dans la cour de la Distillerie.

Dans ce cadre prestigieux, la salve est commandée par les cantinières et sous-officières de la compagnie, une manière très symbolique de rendre honneur à la femme déjà bien présente au sein de la compagnie ragnicole.

Fusils et tromblons tendus au ciel, grenadiers et artilleurs attendent l’ultime commandement pour enfoncer la gâchette. Le sabre s’abaisse, l’explosion s’en suit. La fumée blanche et âcre envahit la cour remplie de marcheurs et d’amis venus assister à ce spectacle. On rit. On trinque. On cherche une cantinière… Bref, on passe un bon moment entre amis, dans le plus pur esprit des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Un folklore que découvre Auguste Pé. "C’est vraiment magnifique comme cadre ici". Revêtu d’une cape moyenâgeuse, l’homme vient de Lembeek. Il accompagne une délégation venue participer à la Saint-Véron: "Nous connaissions bien Ragnies qui venait lors de notre procession. Cette année, nous avions invité le corps d’office à Pâques et nous sommes venus en retour", confirme l’homme, satisfait de l’accueil qui lui est réservé.

C’est sûr, la Saint-Véron a confirmé toutes les bonnes intentions affichées l’an dernier. La rigueur et le respect affichés par ses participants tout au long des moments forts qui ont jalonné ce week-end sont un gage de réussite.

Seul bémol, mais les organisateurs n’y sont pour rien, les averses abondantes qui se sont abattues sur le village au moment d’allumer les flambeaux samedi soir, et qui ont contraint les marcheurs… de battre en retraite.