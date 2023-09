Openlakes des Lacs de l’Eau d’Heure: des chronos mais aussi du bonheur

C’est finalement près de 3 500 athlètes qui allaient se lancer à l’eau avant d’enfourcher le vélo et pour boucler la boucle par un jogging aux abords du lac de la Plate Taille. Tous ne couraient pas dans la même catégorie mais qu’importe, tous avaient la même ambition, terminer dans les délais imposés. Certains venaient de bien loin, même au-delà des frontières, mais d’autres issus de Boussu-lez-Walcourt, par exemple, n’avaient eu que quelques bornes à franchir pour se retrouver sur le site.

Un site qu’on aurait pu comparer à une grande foire où les sportifs étaient loin d’être seuls. Les accompagnants et autres supporters côtoyaient les curieux venus en nombre pour applaudir tous ces sportifs ou venus tout simplement pour vivre une grande journée aux abords des lacs de l’Eau d’Heure. Et pendant ce temps-là, les organisateurs étaient au four et au moulin comme l’étaient aussi les forces de police, contraintes d’orienter les riverains et autres visiteurs du coin pour leur permettre d’atteindre leur destination. L’Eau d’Heure, que du bonheur, un slogan vérifié ce week-end même si quelques râleurs ont pesté contre la signalisation routière de l’Openlakes 2023 imposant de longs détours aux autochtones.