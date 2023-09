Afin de sensibiliser les plus jeunes au patrimoine, l’animation "survivre et résister en temps de guerre" à Brûly-de-Pesche se décline en "escape game" destiné à un public familial. Le but de cette adaptation ludique est de susciter l’éveil et développer le devoir de mémoire chez les jeunes. Arrivés sur le site, les participants sont mis au parfum et accueillis par un camion du 39e régiment RS, stationné à l’entrée grâce à la collaboration de Hervé Hecq. Forts de leur carnet, les familles sont mises dans les situations qu’ont vécues nos aînés, comme gérer des tickets de rationnement et la nourriture, décoder un message en morse, obtenir un laisser-passer… le tout via des énigmes à résoudre. Les réponses se trouvent soit sur une ligne du temps, dans un documentaire, ou dans des valises réparties sur tout le site. Pour survivre, chacun doit être attentif à chaque détail et garder une attention permanente aux événements relatés, un petit passage par la résistance est évidemment programmé. En général, les enfants sont plus perspicaces que les adultes. En fin de jeu, quatre réponses aux énigmes permettent d’ouvrir le cadenas d’une dernière valise et recevoir un cadeau-souvenir.