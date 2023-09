Les 20 ans du Conseil communal des Enfants fêtés en chanson Ham-sur-Heure-Nalinnes

"Suite au relais de Maurice Liégeois, nous avons pris des renseignements à la commune d’Aiseau-Presles qui disposait déjà d’un CCE. En 2003, le projet était lancé avec le soutien de Nadine Polomé, responsable du service Enseignement, qui a été secrétaire du CCE durant de nombreuses années, et la contribution de Philippe Luyten, employé d’administration", informent Philippe Marlair et Marie-Astrid Attout-Berny, respectivement président et vice-présidente du 1er CCE. À différentes époques, Sylvie Bayet, Yaël Cohen, Maryka Piccoli et Lydie Beugnier ont contribué au fonctionnement de l’assemblée.

Le soutien des enseignants

À Ham-sur-Heure-Nalinnes, le Conseil communal des Enfants est composé de 23 conseillers effectifs (appelés conseillers communaux juniors) élus à partir de la 5e année primaire et de 9 conseillers suppléants (soit un par implantation scolaire). Ils sont conseillers jusqu’à la fin de leur 6e année pendant 2 ans maximum. Chaque année, des élections ont lieu dans chaque implantation scolaire.

Pour poser sa candidature, l’élève doit fréquenter la 5e année primaire d’une école située sur le territoire de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes tous réseaux confondus, s’engager à participer aux réunions, s’engager à rapporter les décisions du Conseil devant sa classe, être tolérant et respecter toutes les opinions en défendant la sienne. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu d’office, le suppléant est le candidat suivant ayant obtenu le plus de voix après l’élection des effectifs. "Ces conseillers deviennent les représentants de leurs camarades, de leurs écoles. Ils y apportent les demandes et suggestions de chacun. N’oublions pas les enseignants et les directions d’école qui sont un rouage important dans le processus", insistent nos interlocuteurs. Disposant d’un budget annuel, les conseillers juniors se réunissent en moyenne un jeudi par mois de 17 h 30 à 19h pour discuter, préparer et mettre en œuvre les projets sur lesquels ils travaillent. Ceux-ci sont présentés aux parents lors de séances plénières en janvier et en juin. Le CCE permet aux enfants de s’exprimer et donner leur avis, de communiquer avec les responsables politiques, de proposer des idées pour améliorer la commune ou encore de mieux connaître le fonctionnement des institutions communales. En deux décennies, le CCE est à l’origine de nombreux projets réalisés comme les Bouchons d’amour, les poubelles de tri sélectif dans les cours d’école, l’installation des panneaux "zone 30" aux abords des écoles, etc.