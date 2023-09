La belle expérience de l’échange de jeunes avec le Rotary Chimay-Couvin

Louanne Georgery, 18 ans habite à Frasnes ; elle est rentrée du Brésil au mois de juillet après un séjour de 10 mois dans une famille brésilienne. "J’ai entendu un jour des amis de mes parents parler de leur fille qui était partie dans le cadre d’échanges aux États-Unis. J’avais 11 ans, cela m’a marqué et mon idée de partir est née à ce moment-là. J’ai vraiment démarré le projet 18 mois avant de partir. Il faut compter un an pour concrétiser un tel projet. Il y a des réunions de sélection afin de voir quelles sont les motivations du candidat et vérifier que l’idée vient du jeune et pas des parents. Mes parents ont aussi été questionnés pour évaluer ma capacité à réagir et sur leurs capacités aussi à recevoir un jeune pour séjourner chez eux. Le 18 août 2022, j’embarquais pour Sao Paulo et je suis restée dans cet état, à Rio Das Pedras, une ville de 31 000 habitants. Malgré les contacts via internet préalables, j’étais dans un état de stress et d’excitation face à ce saut dans l’inconnu. Dans ma famille d’accueil, il y avait deux filles dont une qui est partie peu après pour l’Italie. Heureusement la famille parlait anglais et le contact s’est établi facilement. En arrivant je ne connaissais que quelques formules de politesse et le séjour m’a permis d’apprendre le portugais, que je parle maintenant couramment. J’ai suivi un cursus scolaire, j’ai visité Rio de Janeiro, le sud du Brésil et les fameuses chutes d’Iguazu. J’ai fait un road trip de 26 jours au Nord-Est du Brésil et un autre voyage en Amazonie, chaque fois avec un groupe d’une cinquantaine d’étudiants. J’ai été reçue par plusieurs groupes de Rotariens afin de faire des exposés sur la Belgique. J’ai gagné beaucoup d’assurance, une facilité pour m’exprimer et je me suis fait beaucoup de connaissances avec qui je corresponds toujours. Je ne sais pas encore exactement dans quel domaine je vais m’engager mais une chose est certaine, je travaillerai dans un secteur où je pourrai voyager."