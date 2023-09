Doische: le matrimoine à l'honneur à l’ancien carmel de Matagne-la-Petite

Le samedi , quatre ateliers étaient au programme. Les femmes présentes pouvaient, soit choisir un des ateliers, soit, si elles avaient le temps, participer aux différents ateliers installés à leur intention: il y avait tout d’abord un atelier couture zéro déchet et un atelier "Cuisine sauvage" qui ont évidemment ravi les nombreuses participantes. Pour celles qui préféraient jouer, un atelier jeu avec le repère de Ludo était prévu. Toutes s’y sont particulièrement bien amusées. Dans la salle de conférence, outre une rencontre sur le thème "Cycles de femmes", toutes celles qui le souhaitaient pouvaient aller à la rencontre de Tiffanie Vande Ginste qui a écrit la BD "Déracinée" . Elle proposait évidemment son œuvre et la dédicaçait aux nombreuses femmes qui le lui demandaient. La journée se terminait à la chapelle où, après une conférence sur les sorcières, des histoires, des luttes…, les participantes ont visionné un documentaire toujours, adressé aux femmes bien sûr: "De l’autre côté des mères". suivi d’une danse libre avec le DJ Set Claudia Shallow.

Le dimanche, des ateliers pour toutes

La journée du dimanche était tout aussi agréable. D’autres ateliers étaient au programme comme l’atelier couture zéro déchet, l’atelier observation gynéco, l’atelier mouvement et bien-être, et l’atelier slam avec Mel Moya. Pendant ce temps, dans la chapelle, femmes et hommes participaient à des cercles de paroles, à une table ronde, une projection sur les auto-défenses poétiques, avant de terminer la journée avec une rencontre "Légitimes" de Nafi Yao et une scène ouverte slam.

Bref, pour une première de ce week-end consacré au Matrimoine, les nombreuses organisatrices et participantes étaient ravies du succès rencontré à cette occasion.