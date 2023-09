Chimay: de l'observation et des ateliers pratiques au Festival de l'oiseau à Virelles

Comme nouveauté cette année, un Repair Café, a permis aux ornithologues et passionnés de la nature de présenter leurs jumelles quelque peu déficientes: "Je vais régulièrement à la côte belge pour y observer notamment les oiseaux. Il faut bien reconnaître que le sable et les lentilles des jumelles, cela ne fait pas bon ménage. Je profite donc de cet atelier pour les présenter à Gérard Frola, Monsieur Optique. Après le démontage de quelques pièces et un bon entretien des jumelles, je dois dire qu’elles sont comme neuves", raconte une visiteuse venue de Liège, toute heureuse de pouvoir observer la faune de l’étang de Virelles.

Un autre stand qui attiré l’attention, notamment des plus jeunes, est celui de François Rousseaux, amoureux des oiseaux, qui réalise des nichoirs à partir de tronçons naturels d’écorce de chêne-liège en provenance de Provence. Ceux-ci sont récoltés en forêt quand ils sont naturellement évidés par la microfaune. Ils sont ensuite nettoyés et débités, avec une recherche esthétique faisant de chacun d’eux une pièce unique. Les planchers et toits sont en panneaux de bois traités ou peints. Ces nichoirs sont adaptés à plusieurs de nos espèces sauvages.