Beaumont: Rwanda 1994, comprendre l'incompréhensible

Les repères chronologiques mis à disposition visent à acquérir différentes clés de compréhension sur la mise en place de ce génocide, dans sa particularité et dans les mécanismes psychosociaux généraux de tout génocide.

En arrière-plan, des événements au Rwanda sont présentés quelques éléments de contexte relatifs au continent africain et à l’Histoire mondiale, permettant de mieux appréhender les liens et responsabilités de chaque partie prenante.

Comprendre comment se prépare un génocide et comment rendre justice après, tels sont les éléments mis en exergue au travers de l’histoire rwandaise.

Une exposition et des animations

Près de 30 ans après le génocide des Tutsi du Rwanda, il semblait important à l’organisation de revenir sur les racines, le déroulé et les conséquences du dernier génocide du XXe siècle. C’est pourquoi le Foyer Culturel de Beaumont et l’ASBL Vie-ESEM CEPAG sud-Hainaut vous invitent à venir visiter cette exposition et à participer aux activités qui seront organisées en parallèle.

Ajoutons que l’exposition est visible du 16 septembre au 4 octobre, qu’une ciné-conférence est organisée le vendredi 22 septembre à 19h autour du film "Petit Pays" et en présence de Tony Busselen, spécialiste de la région des Grands Lacs.

Des visites guidées gratuites sont possibles sur rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Des visites libres sont possibles les samedi 16 et 23 septembre de 14 à 17 h.

Nocturne de l’exposition avec possibilité de visites guidées/libres les vendredi 15 (18-20 h) et 22 (17-19 h)