Les "ofnis" ont pris l’eau sur la Sambre à Thuin ! (photos)

C’est sous une chaleur écrasante que des téméraires se donnent rendez-vous pour participer à cette course folle sur la Sambre. "Cette année, le soleil est au top et donc la température de l’eau est agréable. Parmi nos 6 équipages, on retrouve des habitués qui ne viennent pas pour concourir mais bel et bien pour l’amusement" explique Nicolas Charles-Pirlot, le maître des cérémonies de la confrérie. Sur la ligne de départ, on retrouve les Lupulus, Los Gigantes, Le P’tit Baigneur, Castagné, Limbo et Mister Bean.