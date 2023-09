Chimay: le public a délaissé la Tribute Night

Le premier groupe "Envole Moi" reprend d’abord des chansons moins connues du répertoire de l’emblématique Jean-Jacques Goldman. La musique, le timbre du chanteur, tout y est pour réjouir les fans les plus exigeants du chanteur. La soirée se poursuit avec un groupe de rock and roll, Lucky Will, qui propose les tubes des années 50 à 80. Avec une énergie extraordinaire, sa complicité interactive avec le public, il réussit à entrer en symbiose avec celui-ci et à emporter la salle vers le nirvana des rockeurs. À voir où vous pouvez, vous serez enthousiasmés par ce groupe. Pour terminer la soirée, le 3e concert commence à 23 h 45, sans doute un peu tard pour garder le public déjà rassasié, qui boude la musique de Muse repris le groupe Symmetry.

Le lendemain, toujours avec une chaleur torride dans la salle et avec un peu plus de 200 spectateurs, le groupe The Minds égrène les tubes du groupe mythique Simple Minds au grand contentement d’un public beaucoup renouvelé. Monte sur scène ensuite Jean-François David avec son groupe Pour le meilleur, qui rend hommage à Johnny Halliday. Et là, on se dit, ce n’est pas possible de chanter aussi bien que le rockeur français. Même si, comme il le dit, il n’a pas du tout sa gueule, mais quelle puissance dans la voix, dans son interprétation. On se surprend à fermer les yeux et à revoir dans sa tête, le vrai, l’unique Johnny Halliday sur scène. Quel talent, ce Jean-François David, accompagné par une dizaine de musiciens et de choristes et avec en prime, Jacky Coppens, himself à la batterie. Un régal !

Enfin, pour clôturer le week-end, Jordan Dupont, le chanteur du groupe Pilgrims, s’en donne à cœur joie et s’abandonne à sa passion de toujours, le groupe Queen et son chanteur mythique Freddy Mercury. Tout en restant lui-même, Jordan Dupont est habité par le chanteur anglais disparu il y a 32 ans. Ses mélodies, ses tubes immortels résonnent toujours aujourd’hui dans toutes les oreilles intergénérationnelles. Le volume, la puissance, le timbre, l’anglais de Jordan Dupont frise la perfection dans toutes ses interprétations de Queen. Un moment d’exception dans la salle du Centre culturel de Chimay. Le fantôme de Freddy Mercury était sans doute présent pour assister à ce magnifique concert. À revoir absolument !

Le Chimay Tribute night a vécu. Y en aura-t-il un troisième ? Tous les spectateurs présents le souhaitent ardemment. Reste aux organisateurs à faire le bilan financier et à réfléchir sur les raisons de cette désaffection du public qui a manqué l’occasion d’assister à six magnifiques prestations des groupes invités, par ailleurs tous constitués de professionnels de la musique.