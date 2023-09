Chimay: la maternité du Centre de Santé des Fagnes ne rouvrira pas cette année

Pour garantir malgré tout un service de proximité, une collaboration a été mise en place entre l’hôpital de Fourmies, dépendant du Centre Hospitalier de Valenciennes, et le CHU Charleroi afin de ne délocaliser que le seul acte d’accouchement, avec la présence des sages-femmes chimaciennes à la maternité de Fourmies. "Cette solidarité sanitaire transfrontalière franco-belge soutenue par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France est cruciale tant pour le confort des parturientes (y compris financier puisque les frais sont pris en charge pour les habitants de la ZOAST) que pour le personnel médico-soignant français et belge qui trouve dans cette collaboration des perspectives motivantes" poursuit le communiqué.

À plus long terme, L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, le CH de Valenciennes-Fourmies, le CH de Hirson et le réseau hospitalier belge HUmani (CHU Charleroi-Chimay) travaillent ensemble pour édifier un véritable pôle mère-enfant de Thiérache franco-belge. Celui-ci pourrait s’appuyer sur un projet européen Interreg VI, afin de pérenniser et de renforcer les trajets de soins pour les femmes enceintes au cœur du triangle formé par les villes de Fourmies, Chimay et Hirson. "L’objectif affirmé est de garantir une prise en charge optimale mère-enfant dans une offre de qualité et de proximité des deux côtés de la frontière, en y associant les autorités belges de santé et les organismes d’assurances maladie. Cette coopération sanitaire franco-belge est une opportunité majeure de maintenir une maternité de proximité et de préserver l’accessibilité des soins pour la population sur ce territoire rural éloigné des grands centres hospitaliers spécialisés français et belges" conclut la direction du CSF.