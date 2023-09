Sécurisation de la RN53 entre Gozée et Beaumont: la quadrature du cercle

Vitesse, alcool, malaises: ce sont les causes les plus fréquentes d’accidents sur la RN53, la route de Charleroi à Chimay. Le tronçon Gozée-Beaumont est le plus souvent concerné. On y a recensé 41 accidents corporels en dix ans, trois cet été dont l’un a fait un mort. La députée MR Rachel Sobry a interpellé deux membres du gouvernement wallon sur cette question: la ministre Valérie De Bue en charge de la Sécurité Routière sur l’installation de radars fixes ou tronçon. Et son collègue Philippe Henry en charge des Infrastructures sur des aménagements de réduction des risques. Pour ce qui touche aux radars, les zones de police Germinalt et Botha (Botte du Hainaut) ont demandé à placer un radar permanent à différents endroits entre Thuillies (où il en existe déjà un) et Beaumont. "Le processus de concertation pour établir ce lot d’installation est toujours en cours." La ministre estime que dans l’arrondissement de Charleroi-Thuin, les équipements pourraient être opérationnalisés cet hiver ou au printemps 2024. "Complémentairement, les zones de police disposent de leurs moyens propres et des services de location de radars pédagogiques et de lidars offerts par la Région. Ces services leur permettent de réaliser des campagnes de prévention et de contrôle selon les besoins identifiés."