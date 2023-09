Mickey et Minnie à l’école de Renlies

DisneylandRenlies

Le 20 mai dernier, le "monde féerique de Disney" s’était invité dans la petite école de Renlies, pour une journée magique haute en couleurs. Les élèves s’étaient prêtés au jeu et avaient revêtu leur plus beau déguisement. Résultat: une ambiance de feu pour une fancy-fair réussie, réunissant enfants, familles et équipe éducative qui travaillent ensemble toute l’année pour avancer le plus loin possible.

Après avoir vécu au rythme de Harry Potter pendant 2 ans, voici l’école qui se transforme en un mini Disneyland Renlies ! Au milieu d’éléments de décor répartis dans les parcs de maternelles comme de primaires, les élèves participeront toute l’année 2023-2024 à des attractions diverses telles que les apprentissages scolaires prévus par le programme, mais aussi des activités visant l’ouverture à l’environnement, à la culture, aux événements sociétaux. Ici, pas de file d’attente et même la possibilité de faire des photos gratuitement avec des personnages de légende, à savoir leurs enseignants.

Dans DisneylandRenlies, les classiques Disney et les légendes de Star Wars prennent vie. Les élèves s’évaderont au pays des rêves qui deviennent réalité. Ils pourront également plonger dans les trépidants mondes de Disney, Pixar et Marvel. Les fans de tous âges sont appelés à embarquer immédiatement au cœur de l’action.

Ainsi, les élèves ont été répartis dans les parcs de Ratatouille, la Reine des neiges, Toy story, Cars et Lilo et Stich. La suite des aventures s’écrira tout au long de l’année. Et gageons qu’elles seront magiques ! Vous l’avez compris, l’équipe éducative est heureuse d’avoir repris le cartable.

Vous aussi, vous êtes tentés par cette aventure féerique ? N’hésitez pas, suivez "Tillystreet" et venez rencontrer d’étranges personnages bien décidés à vivre une belle année scolaire, dans une ambiance familiale et solidaire.

Tout renseignement: 060 45 61 69 ou par mail: ecolebarbencon.renlies@gmail.com