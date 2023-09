Liaison vers le bois Jacques à Nalinnes, une nouvelle saga ?

Pour comprendre l’enjeu de ce dossier, nous avons rencontré l’ancien échevin de la Mobilité, Pierre Minet (Les Engagés). Le 26 juin dernier, une décision de la justice de paix du canton de Thuin contraint la commune à supprimer le tracé de la voirie sur une parcelle faisant la liaison entre le bois Jacques et le quartier de Fontenelle à Nalinnes.

"La notification sera transmise prochainement à l’Administration qui aura un délai de deux mois pour s’y conformer. Pour les habitants du centre de Nalinnes, plus spécifiquement les usagers de mobilité douce, cette fermeture est une catastrophe. Si cette jonction est définitivement coupée, un accès sécurisé vers le chemin de la Taille à Frasnes et le sentier du Bois Jacques ne sera plus possible", insiste Pierre Minet.

Selon l’ancien échevin, les promeneurs et cyclistes n’auront qu’une option: prendre la route pour rejoindre la gare d’Ham-sur-Heure et le centre du village. Le constat est identique pour rejoindre la localité de Cour-sur-Heure.

Pour mémoire, en juin 2021 sur base d’une décision du conseil communal, les autorités, accompagnées par les forces de l’ordre, avaient procédé à l’ouverture du sentier qui se situe dans le prolongement de la rue Fontenelle sur environ 500 mètres et bifurque ensuite vers la droite sur 200 mètres avant d’entrer dans le bois Jacques.

L’exploitant agricole locataire, qui cultive ladite parcelle ainsi que plusieurs parcelles avoisinantes, avait barré la liaison à l’aide de fils barbelés et électriques. Suite à cet épisode, l’agriculteur a saisi la justice de paix pour faire valoir ses droits. Il a obtenu gain de cause mais la partie est loin d’être terminée car la commune n’en restera pas là.

Des preuves insuffisantes

"Nous rencontrons notre avocat ce mercredi pour déterminer la meilleure réponse à apporter dans ce dossier", réagit Olivier Dandois, nouvel échevin de la Mobilité depuis quelques mois et avocat de profession. Les pistes sont multiples: recours du jugement devant le Tribunal de Première Instance de Charleroi, procédure de réouverture de chemins à proximité du sentier qui seraient repris à l’Atlas des Chemins, ou d’autres stratégies juridiques comme l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lors du conseil communal, Yves Escoyez (Cap Communal) a proposé de rouvrir la fin du chemin n° 4, ce qui permettrait de rejoindre un autre sentier vicinal.

Dans ce dossier, la commune a fait usage de dispositions particulières du décret voiries de 2014 en faisant jouer la prescription trentenaire. "J’avais constitué un dossier afin de prouver que le sentier est utilisé depuis plus de 30 ans avec des témoignages de randonneurs, d’anciennes cartes IGN et des photos aériennes", rappelle Pierre Minet.

Ces arguments n’ont pas convaincu le juge de paix qui, dans son jugement, a expliqué que la commune ne parvenait pas à prouver l’assiette exacte du sentier, ni l’utilisation du sentier depuis plus de 30 ans. Dès signification du jugement, la commune aura deux mois pour supprimer le tracé sous peine d’une astreinte de 50 € par jour. Contacté par nos soins, le propriétaire du terrain (qui n’est pas l’auteur du recours en justice de paix) n’a pas souhaité faire de commentaires mais le locataire nous a livré sa version des faits.