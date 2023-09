La marche Saint-Véron arpentera Ragnies ce week-end des 16 et 17 septembre

L’an dernier, la marche Saint-Véron s’était invitée dans le calendrier des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Deux jours durant, on entendit résonner dans le petit village de Ragnies des tambours et de fifres, des coups de feu des décharges, et des hommes (sapeurs, fusils et tromblons) et des femmes (vivandières), qui se savaient observés pour leur première sortie, ont marché au pas revêtus de costumes traditionnels autrement appelé du "2e Empire".