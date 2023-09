Malgré la conjoncture, Philippeville équipera ses domaines en plan Habitat vert

Une estimation qui double

Il faut dire que l’estimation des travaux a quasiment doublé, entre 2017, au début de ce plan d’aménagement des domaines résidentiels, et cet après Covid synonyme d’inflation: on est passé de 13 millions à 25 427 430 € actuellement !

"Cet été, le 17 juillet , le ministre Collignon a envoyé un courrier aux communes en leur demandant de se positionner sur le plan Habitat vert, au regard de la conjoncture actuelle, expliquent Jean-Marie Delpire et Jérémy De Martin. Dans notre tête, c’était clair: nous allions abandonner ce dossier. La Région nous avait promis une enveloppe fermée, de 9,687 millions, qui devait représenter 70% de l’investissement. Ce subside ne suivant pas l’augmentation des prix, le taux de subvention est descendu à une trentaine de pourcents…"

En recevant ce courrier cet été, les élus locaux ont tout remis en question. "Les zones de loisirs abritent 17% de la population de l’entité. C’est donc une problématique que nous ne pouvons pas négliger. Mais faut-il imposer à tous les Philippevillains un investissement aussi conséquent ?"

Les élus ne l’avoueront pas mais, rappelons-le, l’habitat permanent est au départ illégal. Faire porter par tout le monde le coût d’une telle régularisation serait dans ce contexte pour le moins injuste. 25 millions desquels sont soustraits 9,6 millions d’aide régionale, cela représente une dépense de 15 millions pour la Commune. "Cela signifie accroître le poids de la dette de 70 à 80%", analyse Jean-Marie Delpire.

Première conclusion donc: l’abandon pur et simple du plan. "Nous n’en avons pas dormi. Cela voulait dire qu’environ 1700 personnes allaient rester dans des domaines non équipés, gérés par des conseils d’administration à bout de souffle, dans une situation administrative délicate, avec des domiciliations provisoires. Les voiries, les conduites d’eau et les installations électriques auraient continué à se dégrader et la situation aurait empiré", conclut Jérémy De Martin.

Cet été, toute la majorité a été réunie pour plancher sur le dossier. Puis a surgi l’étincelle, pour, reprendre l’expression des deux élus: une taxe annuelle de compensation. D’autres communes ont décidé de l’appliquer, comme Cerfontaine au domaine de Revleumont.

Le principe est simple: on calcule l’investissement dans chacune des trois zones résidentielles concernées par le plan. On en déduit le subside régional et l’intervention communale tel qu’elle était prévue en 2017. Le solde est financé par emprunt, mais remboursé par les habitants du domaine, via une taxe qui leur est appliquée chaque année, pendant 30 ans. Cette taxation remplace la cotisation que ces résidents payent habituellement à l’ASBL qui gère leur domaine, ce qui doit réduire, voire annuler l’impact sur le budget des ménages concernés.

"Nous avons présenté cette solution aux administrateurs des trois domaines, qui sont ravis de la solution trouvée. Ils sont surtout soulagés de cette issue."

Dans les domaines, un petit trésor de guerre a parfois été constitué pour faire face aux imprévus. Il pourra être utilisé pour certains travaux urgents qui seront réalisés selon le cahier des charges des futurs travaux à réaliser. Cela permettra de réduire la facture finale du plan Habitat vert et donc de diminuer la taxe pour les résidents.

Une taxe, mais pour un mieux

En permettant de concrétiser ce plan, les résidents bénéficieront d’équipements et de services comme tous les autres habitants de l’entité. Ils pourront régulariser leur situation et, cerise sur le gâteau, la valeur de leur bien devrait bondir dans la foulée.

Ce lundi soir, en conseil, Philippeville devait donc approuver la mise en place de cette taxe de compensation.

Cette solution permettra ensuite de lancer la procédure pour équiper les trois domaines concernés. Voici les travaux envisagés dans chacun de ces domaines:

– La Forêt (485 parcelles, 369 hab.): distribution de l’eau, changement de la cabine électrique, réfection des routes, pour 11 720 060 €.

– Les Valisettes (202 parcelles, 253 hab.): rénovation de certains équipements, pour 3 785 490 €.

– Le Bois de Roly (639 parcelles, 553 hab.): distribution d’eau et route, pour 9 921 880 €.

"Après ce vote, nous allons travailler domaine par domaine, d’abord sur les reprises de voiries. Puis les cahiers des charges seront rédigés avec les C.A. des domaines, puisque ce sont les gens qui connaissent le mieux le terrain. Ce plan Habitat vert, ce sera le gros chantier des deux prochaines législatures."

Philippeville compte deux autres domaines résidentiels, la Gueule de Loup et la Petite Suisse. Ce dernier est équipé et autonome. La situation administrative du premier n’a pas permis son inscription en zone d’Habitat vert.