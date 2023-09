Momignies: 70 jeunes se perfectionnent balle au pied

Rien de tel qu’un stage pour retrouver du rythme à quelques jours de reprendre le chemin de l’école. Celui proposé par le club de football momignien tombait donc à pic pour les 70 enfants, petits ou plus grands, inscrits à son stage d’été. "Les jeunes sont répartis en 5 groupes, trois le matin et deux l’après-midi, avec les plus grands. Sans oublier un entraînement spécifique pour les gardiens", nous confie Jean-Marc Monin, responsable sportif pour la formation des jeunes à l’ESM. "Le stage a accueilli de nombreux enfants du club, mais aussi de nouveaux joueurs ainsi que des jeunes des clubs voisins, de Chimay, Froidchapelle ou de l’autre côté de la frontière." Au programme, travail axé sur la psychomotricité, technique de course, perfectionnement des gestes techniques ou encore jeu en équipe: il y en avait pour tous les goûts et tous les niveaux. Nul doute que ces jeunes sont désormais parés pour vivre une belle saison footbalistique.