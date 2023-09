Éric Boschman intronisé au 48e Chapitre des Chevaliers d’Aulne à Thuin

C’est ainsi l’occasion d’introniser un membre d’une confrérie invitée en qualité de Chevalier ou de Gente Dame d’Honneur.

Au cours d’un cérémonial bien rythmé, les intronisés sont appelés chacun à leur tour. Une courte présentation et une petite anecdote amusante sont délivrées pour chacun d’entre-eux. Enfin, ils sont invités à déguster les produits régionaux défendus par l’Ordre, à savoir la Blonde des Pères, une bière de l’Abbaye d’Aulne, fabriquée par la brasserie du Val de Sambre et le fromage aux orties, fabriqué par le Centre Bois Roussel à Montigny-le-Tilleul.

Le moment est alors venu de prêter le serment: "Devant tous, je m’engage à contribuer au rayonnement de l’Abbaye d’Aulne". Les invités d’Honneur sont alors adoubés par la Grand Maître, Josiane Meirlaen.

Au rang des invités de marque, on soulignera, entre autres, l’intronisation de la députée régionale, Sophie Mengoni, du sommelier et humoriste Éric Boschman, de François-Xavier Allard (Service Promotion Hainaut-Tourisme) de Dirk Roelandts. Ce dernier est un plongeur spéléologue anversois et on lui doit les fouilles de 3 800 m de galeries dans le sous-sol de l’abbaye. L’intronisation de la conseillère communale thudinienne Christelle Liivémont ne passera pas inaperçue lorsque 2 majorettes feront irruption dans le vieux Réfectoire pour rappeler cet épisode de sa jeunesse.

La longue cérémonie protocolaire se terminera dans la bonne humeur par le verre de l’amitié, sous un soleil généreux et dans la pelouse de la cour d’Honneur, avant que l’assemblée ne prenne part à un banquet gargantuesque dans la splendide salle millénaire.