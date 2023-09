Découvrir la fabrication des vitraux à Montbliart et la taille de pierres à Rance

Le vitrail sous plomb

Intéressée par les arts en général, Anne Franchimont "revient à la lumière des vitraux" et suit dès 2010 une formation pour la fabrication du vitrail sous plomb. Elle installe un atelier où elle exerce son art. Depuis janvier 2018, elle exerce à titre d’indépendante complémentaire dans Verre Franc, une boutique d’art et d’artisanat. À Montbliart, Anne Franchimont a expliqué la réalisation d’un vitrail depuis le dessin, la découpe, la mise sous plomb, la soudure jusque la finition à la sciure de bois. Et tout cela manuellement, sans aucune aide quelconque d’une machine informatique ou technique. Pour elle, "ce qui prime, c’est la qualité dans l’exécution et le plaisir de la création."

Les vitraux de l’église

En complément des ateliers, Michèle Herlin proposait une découverte des vitraux de l’église de Montbliart. Ceux-ci présentent une singularité avec des vitraux représentants des saintes du côté gauche et des saints du côté droit, à la façon des places réservées aux femmes à gauche et des hommes à droite lors des offices religieux jusqu’aux années 1960.

Pour chaque vitrail, Mme Herlin avait préparé une description détaillée qui a ravi les publics en visite. On a surtout remarqué le vitrail de sainte Brigitte, un "Hommage des herbagers à leur patronne" réalisé en 1938 ainsi que ceux de saint Ghislain et saint Éloi, le patron des travailleurs du métal. Les visiteurs pouvaient aussi voir une exposition du Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts (CIPAR), une association dont le but principal est la préservation du patrimoine religieux des églises. Le CIPAR vient d’éditer une brochure "Observer, comprendre et conserver les vitraux des églises paroissiales" disponibles sur le site de l’association.

Le dimanche, Caro (Le P’tit Godet de Rance) a proposé un atelier artistique en lieu avec la thématique du patrimoine expliqué aux enfants.