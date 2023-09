Ce qui démontre l’intérêt toujours omniprésent de ce sport dans le village malgré la cession des activités du Boulot Club du village depuis quelques mois déjà.

À l’initiative de la création du comité, Martin Poussard et Samuël Higny: "Afin d’essayer de dynamiser un peu le village, avec Martin et ses frères Bastien et Baptiste, auxquels sont venus s’adjoindre Aurélie Lefèvre, Nicolas Hubert et Manaoh Bultot, nous souhaitons recréer du tissu social au sein du village. Et par la présence de nombreux habitants du village aujourd’hui, nous pensons que le message est déjà bien passé", explique le duo.

"Selon le retour et le souhait des habitants, nous organiserons dans le futur d’autres activités qui viseront plus spécifiquement les seniors et les enfants, notamment lors des fêtes de fin d’année" conclut-il.

Il va sans dire que le jeu de boules s’est déroulé dans une belle ambiance conviviale et sous un soleil de plomb. Ce qui n’a pas été pour déplaire au trésorier de ce nouveau comité.