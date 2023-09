Thuin, une ville façonnée par des ordres religieux

"La Cité a accueilli énormément de communautés religieuses et même 3 refuges d’abbayes: Aulne, Lobbes et l’abbaye de la Thure. Chacune jouait un rôle différent" explique Camille.

Dès le XVe siècle, les Sœurs Grises endossent un rôle important à Thuin. Elles s’occupent des pauvres, des orphelins, des gens dans le besoin. Leur principal travail consistait à s’occuper des malades se trouvant alors à la Ville Basse (à la rue de la Piraille) à l’hôpital Sainte Élisabeth. Hélas, celui-ci a été démoli suite aux révolutions qui secouent la région en 1794.

Aujourd’hui, la Chapelle des Sœurs Grises fait partie des bâtiments scolaires occupés par l’Institut Notre-Dame, à la Ville Haute.

La reconstruction de la chapelle et du couvent à cet endroit remonte à 1757, suite aux incendies de 1732 et de 1745. Il s’agit d’un ensemble en style néoclassique sauf pour la partie supérieure de la façade qui est en style baroque. C’est grâce à l’aide d’un abbé de Lobbes que les sœurs pourront rebâtir leur couvent. L’an 1794 arrive et on confisque les biens de nombreuses congrégations. Fort heureusement, on y transférera les nombreux malades de l’hôpital disparu à la Ville Basse. Cette mission au chevet des malades s’achèvera en 1889, date à laquelle l’Hospice sera transféré au Gai Séjour. Les Sœurs accueilleront alors un pensionnat pour jeunes filles. L’éducation est d’ailleurs aussi une de leur vocation. En 1817, elles ne sont plus que 3 alors qu’à un moment donné, elles étaient 25 religieuses ! Les sœurs de Notre-Dame viendront en renfort pour agrandir la communauté jusqu’en 1982.

Pour la bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem, cette visite est exceptionnelle car elle n’aura sans doute lieu que cette année. "La Chapelle des Sœurs Grises est un bâtiment du centre-ville auquel nous sommes tous attachés. La Ville et la Région wallonne y ont investi de l’argent public. L’Institut Notre-Dame a également mis la main au portefeuille pour les aménagements qui lui sont propres. Cette visite permet donc aux citoyens de voir le résultat de ces investissements" dit-elle.

Et la rénovation a été remarquable ! À l’extérieur on a replacé des briques faites à la main, on a dû chauler à l’ancienne, remplacer des pierres bleues, changer une partie de la charpente. Les ouvriers ont vraiment tout fait pour conserver le bâtiment tel qu’il était à l’origine. Hélas, à l’intérieur, les murs étant poreux, le badigeon et la toiture en mauvais état, il était impossible de remettre le lieu de culte en état. Il était trop tard pour essayer de le sauver. Au lieu de faire du "faux vieux", on a conservé ce qui était possible: des stucs, les vitraux de la fin du XIXe s. Aujourd’hui, l’endroit accueille ainsi un réfectoire au rez-de-chaussée, 2 classes au 1er et au 2e étage, une salle polyvalente.

"On peut également apercevoir à travers une dalle vitrée une crypte funéraire datant du XVIIIe siècle dans laquelle on plaçait la dépouille des sœurs défuntes. En 1795, les caveaux ont été saccagés par des révolutionnaires. Les dépouilles des défuntes laissées à l’extérieur ont alors provoqué un début d’épidémie, le typhus !" conclut la guide-architecte.