Boussu-lez-Walcourt a rendu hommage à la Résistance (photos)

Résistance

Et comme chaque fois, un nouveau thème lié à la seconde guerre mondiale a été choisi ; cette année, c’est la Résistance. L’occasion de rendre hommage à ces hommes et ces femmes, ces citoyens de chez nous qui n’ont pas hésité à prendre d’énormes risques pour mettre à mal les plans de l’envahisseur allemand et pour venir en aide de mille et une façons à nos soldats engagés dans ce second conflit mondial. Pour cette nouvelle édition de commémorations, la météo a coupé toutes les vannes célestes possibles, ne mettant aucun frein aux ardeurs du soleil devenu tropical.

Tout Boussu

C’est un programme des plus chargés qu’a conçu l’organisation. De mercredi déjà à vendredi, le comité n’a eu de cesse d’accueillir des écoliers et des étudiants de tous les âges. Plus de 400 enfants et jeunes ados sont venus découvrir ce que furent concrètement ces moments de guerre. On leur parle de la résistance bien sûr mais aussi de tous les moyens dont il a fallu user pour mettre des bâtons dans les roues des "Boches".

En fin d’après midi du vendredi, c’est le début du débarquement des participants avec leurs tentes et matériels, et bien entendu leurs véhicules, motos, jeeps, camions, blindés et autres canons. Les abords du terrain de foot sont devenus un champ de guerre où heureusement les feux ne crépitent pas.

Tous les acteurs de la reconstitution sont en place, le comité de mémoire ayant pu compter sur l’école, ses enseignants et les parents de l’amicale, sur la marche mais aussi sur le foot boussutois qui, non seulement fournit des locaux, mais aussi des bras bien indispensables. L’Association musicale Froidchapelle-Boussu est de la partie comme Jonathan Parisi, en photographe de guerre.

Dans Boussu, des drapeaux belges, américains, anglais, canadiens, français… flottent devant la plupart des habitations comme pour exprimer un grand remerciement aux acteurs de la libération et spécialement les Résistants. Et de se rassembler sur le camp militaire pour ensemble fêter une libération que la plupart n’ont pas connu. Comme ils n’ont pas connu l’exode reconstitué ici avec une impressionnante véracité. Quelques pages du livre de l’histoire de la Belgique et de la région sont ainsi feuilletées durant tout le week-end grâce au Comité de Mémoire, grâce aux bénévoles de l’intendance et à la population de Boussu. Des moments dramatiques mais aussi parfois cocasses comme l’a rappelé sur le camp boussutois la reconstitution de la quincaillerie Chaudard.