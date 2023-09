Un coup d’accélérateur aux activités de networking en Entre-Sambre-et-Meuse

L’année 2024 verra ainsi l’ASBL donner un coup d’accélérateur, avec de nouveaux événements, des évolutions dans les organisations qui ont fait leurs preuves comme les dîners en tables tournantes, ou encore la multiplication de rencontres sur le site d’une entreprise membre pour la découvrir de l’intérieur.

"Notre zone ne compte pas moins de 6 000 entreprises et 7 000 indépendants, tous secteurs d’activité confondus ; autant dire qu’on a une belle marge de progression " ajoute-t-il.

Un second semestre riche en rencontres

Pour l’heure, avant même de tracer les lignes de 2024, Baudouin Dewez peaufine son programme pour le second semestre 2023.

La rentrée de septembre verra la mise sur pied de la 5e édition du Geco Motor Day, le 15 septembre, qui voit les équipes d’entreprises s’affronter sur le circuit du Karting des Fagnes à Mariembourg. Une journée toujours prisée des membres, qui ont là aussi l’occasion de rencontrer les concessionnaires automobiles de la région.

Une semaine plus tard, le 21 septembre, le GECO organise une séance d’information avec le BEP en lien avec l’évolution actuelle et future du parc d’activités de Mettet.

Le mois d’octobre sera chargé également, avec une rencontre avec le ministre wallon du budget, des finances, des infrastructures sportives et des aéroports, Adrien Dolimont. Ce sera le 20 octobre aux Lacs de l’Eau d’Heure.

Le 6 et le 26 octobre, deux petits-déjeuners permettront de découvrir sur leur site, d’une part les activités de la société Boltic, actif le secteur de l’imprimante 3D, à Samart (le 6 octobre), et celles de l’entreprise ECO-PBC, qui à côté de ses activités de vente et location de poêles à pellets a installé un premier distributeur automatique de pellets sur le zoning de Mariembourg (le 26 octobre).

Une Geco Business Night princière

Le 14 novembre, ce sera la 14 édition de la Geco Business Night, assortie, comme tous les 2 ans, de la remise du prix Geco aux deux entreprises, petite et moyenne, ayant le mieux progressé dans le classement Trends Top.

Cet événement sera encore plus prestigieux cette année, puisque le GECO aura le plaisir de recevoir le prince et la princesse de Chimay. Le château peut en effet être perçu comme une entreprise dont le développement sert la région et favorise l’emploi local. Le prince et la princesse viendront ainsi expliquer aux membres du GECO leur vision de l’entreprenariat.

Le même mois, la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Hainaut sera l’orateur d’un petit-déjeuner conférence sur la nouvelle loi de protection de l’anonymat des lanceurs d’alerte qui dénonceraient des violations dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale dans les entreprises belges.

L’année se clôturera sur un 21e repas en tables tournantes.

Il sera alors temps de tourner la page 2023 et s’atteler à l’année 2024.