Un beau subside pour Sortir de la pauvreté à Sivry-Rance

Après le vote de comptes de fabriques d’église, l’assemblée unanime a voté une motion de soutien au service Le Répit, qui lutte contre les assuétudes. "Les services de santé mentale sont les parents pauvres de la politique de santé en région wallonne" explique le bourgmestre en invitant ses pairs à emboîter le pas aux autres communes de la zone couverte par le Répit afin d’en revaloriser le financement.

Le conseil a aussi approuvé l’augmentation de la participation communale aux projets Interreg VI portés par la Maison du tourisme. Tout bénéfice pour Sivry-Rance puisque les thématiques de vélo, randonnée pédestre et tourisme responsable collent parfaitement à ce qui est développé dans l’entité.

Parmi les autres points, on notera le renouvellement pour 30 ans du bail emphytéotique pour le Tennis Club Chevrotin, l’intégration dans le règlement de police des mesures plus strictes assorties d’amendes plus lourdes, d’incinération dans les jardins privés ou d’abandon de déchets sur la voie publique. Accord est donné aussi pour lancer le marché de remplacement de la chaudière de l’école communale de Rance, subsidié à hauteur de 30% par UREBA et qui pourra peut-être prétendre à un appel à projets à venir qui soutient ces améliorations énergétiques à concurrence de 60%.

En fin de conseil, le bourgmestre a aussi annoncé avoir reçu le jour même la lettre officielle annonçant l’installation d’un Batopin sur la N53 à Sautin, à côté de la boulangerie La Fleureuse qui vient d’obtenir son permis pour transformer son bâtiment.