Momignies: 79 ans plus tard, la libération se fête toujours à Cendron ! (photos)

Prenez les ingrédients indispensables d’une bonne ducasse de village. À savoir, un chapiteau, le soleil, un jeu de boules de bois et des animations plus festives les unes que les autres. Ajoutez-y un cachet historique, un camp US d’époque reconstitué, des tenues kaki ou des robes à pois, agrémentée d’un joli ruban dans le cheveu et un rouge à lèvres écarlate… Soyez les bienvenus à Cendron, ce petit hameau frontalier, où coule la Wartoise en guise de frontière entre la France et Belgique et qui fut le théâtre de l’entrée des troupes américaines, le 2 septembre 1944 peu après 8h le matin. Un événement que les Forgerons célèbrent chaque année, mêlant le temps d’un week-end moments commémoratifs et du souvenir et plaisir de retrouver lors de moments d’une grande convivialité. "Et nous voulons que chaque génération puisse s’y retrouver", insiste Martine Sobry, une des chevilles ouvrières du dynamique comité de Cendron. "Cette année, pour mettre en avant le côté historique et le camp US reconstitué, nous proposons un apéritif en musique, avec une super saxophoniste, au pied du camp. En même temps, les enfants auront droit à leur boum dans une tente américaine. Dans laquelle les parents sont interdits, bien sûr".