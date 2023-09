Le ministre découvre Ora-Neptis, une entreprise de haute technicité installée à Philippeville

Au programme, une visite de terrain chez Mathy by Bols à Mariembourg, une entreprise d’une vingtaine d’employés qui fabrique des meubles pour enfants sur mesure. Le but était d’échanger autour de leur gestion et des enjeux auxquels ils font face.

Ensuite ils se sont rendus à Neuville pour découvrir une entreprise opérant dans une niche très spécifique, l’entreprise Ora-Neptis.

Ora, créée en 2006, est un acteur mondial reconnu dans la fourniture de synthétiseurs radiopharmaceutiques PET entièrement automatisés (modules de radiochimie) destinés à être utilisés la production de médicaments radioactifs stériles injectables.

En 2009, le projet Neptis® a été lancé grâce à de vastes connaissances pratiques et à l’expérience acquise dans la fabrication du PET. Les synthétiseurs sont spécialement conçus et construits pour répondre aux normes actuelles de l’industrie pharmaceutique et aux exigences des utilisateurs, en gardant également à l’esprit leurs besoins futurs potentiels. Le matériel robuste et les capacités logicielles avancées permettent de créer un nombre illimité d’applications individualisées de synthèse de radiopharmaceutiques.

Actuellement, plus de 500 synthétiseurs radiopharmaceutiques Neptis® sont utilisés dans le monde dans des environnements universitaires et commerciaux. L’entreprise exporte dans 47 pays et compte une quinzaine d’employés.

Le dirigeant de l’entreprise, Vincent Tadino a évoqué la difficulté de recruter du personnel dans notre région. D’autre part, les aides dans un pôle de développement sont de 18% contre 12% dans notre région. La société a développé plusieurs produits qui font l’objet de brevets internationaux.

Conséquence de cela, la société restera active partiellement à Neuville mais un développement ultérieur se fera ailleurs, dans un pôle de développement wallon de la région namuroise.