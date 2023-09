La journée a débuté, pour ceux qui le souhaitaient, par une messe en leur honneur à la basilique Saint-Materne. Les couples jubilaires et leurs proches étaient ensuite attendus à la salle de "La Silène" à Silenrieux pour une mise à l’honneur par les autorités communales.

Pour chaque couple, la bourgmestre Christine Poulin (PS) a relu l’acte de mariage et offert un panier garni ou un bouquet de fleurs aux "vieux mariés". "L’amour, c’est comme un séjour à la montagne. Ça a des hauts et des bas. On y vit des orages mais surtout beaucoup de dépassements à deux", a déclaré la première dame de Walcourt. L’apéritif était animé par les musiciens de l’harmonie royale de Walcourt.

Vingt-huit couples

Voici la liste des couples qui célébraient un anniversaire de mariage cette année: noces de palissandre (65 ans de mariage): Xavier Hubert et Christiane Gérard (Fraire). Noces de diamant (60 ans de mariage): Georges Geerinckx et Anne-Marie Wilmotte (Thy-le-Château), Santo Sperlinga et Nunzia Anastasi (Tarcienne), André Anciaux et Éliane Jacques (Yves-Gomezée), Marjan Wasik et Sofie Litwinski (Berzée), Michel Collet et Gilberte Lievens (Walcourt), Robert Paquet et Ginette Frère (Walcourt), Robert Meurant et Geneviève Tevel (Clermont). Noces d’or (50 ans de mariage): Marcel Piret et Evelyne Colonval (Fraire), Bernard Degimbe et Ginette Michel (Thy-le-Château), Christian Dardenne et Mireille Descamps (Walcourt), Denis Brevers et Christine Dechamps (Fraire), Jean-Claude Poroli et Mercédès Godimus (Somzée), Serge Bernard et Bernadette Fromont (Gourdinne), Pol Bossart et Nelly Paquet (Somzée), Francis Raspor et Andrée Dutczak (Berzée), André Hanoulle et Nicole Warichet (Fraire), Jacques Bayet et Christine Oliosi (Walcourt), Francis Chintinne et Françoise Jallay (Somzée), Jean-Pol Chauvier et Annie Borgniet (Yves-Gomezée), François Dessy et Christine Lacroix (Gourdinne), Yvon Willemet et Hélène Bernard (Somzée), Robert Lemaire et Suzanne Gérard (Fraire), Bernard Chintinne et Monique Coucharière (Fraire), Claude Dombret et Marie Demaret (Tarcienne), Jean-Pierre Gilsoul et Martine Gérard (Fraire), Bernard Colson et Liliane Wolff (Fraire), Bernard Scaillet et Jacqueline Magain (Yves-Gomezée).