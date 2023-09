Chemins agricoles: une faille dans la majorité à Ham-sur-Heure-Nalinnes

En quelques jours, sur les réseaux sociaux, "Maill’Heure" (collectif citoyen pour la protection et la valorisation d’un maillage cohérent, complet et sécurisé de chemins et sentiers publics à Ham-sur-Heure-Nalinnes) a mobilisé plusieurs citoyens contre ces travaux d’aménagement prévoyant un renforcement de l’assiette en asphalte jusqu’aux limites communales pour le chemin de Florennes et dans son entièreté pour le chemin du Trou à Flochère.

Pétition: 231 signatures

"La pétition contre ce projet a rassemblé 231 signatures en 48 h", annonce Yves Escoyez (Cap Communal). Bien que celle-ci ait été réalisée sur un délai extrêmement court, la contestation représente moins de 2% de la population sur le plan statistique. Le conseiller de l’opposition lit ensuite le texte de la pétition à l’assemblée.

En voici un extrait: "Le choix d’asphalter dénature nos campagnes et vos administrés craignent une augmentation probante du nombre d’automobilistes sur ces chemins. Aussi, ce type de revêtement empêche la perméabilité des sols et impacte la biodiversité. L’asphalte contribue également à créer des effets d’îlots de chaleur dont nous devons impérativement nous protéger".

L’élu de la minorité continue en détaillant la proposition du collectif: "Pourquoi ne pas envisager l’aménagement d’un chemin bi-bande particulièrement indiqué pour les voiries agricoles ? Ou encore un revêtement en dolomie reconnu comme drainant. Il a l’avantage de convenir aux marcheurs, vététistes et cavaliers et le rejet des gravillons ralentit les véhicules à moteur".

Public: plusieurs rappels à l’ordre

Lors du débat entre les élus, la tension était palpable entre le bourgmestre Yves Binon (MR) et quelques citoyens qui se sont exprimés. Or, le public n’est pas autorisé à parler lors d’une séance du conseil communal. Le mayeur a effectué plusieurs rappels à l’ordre et menacé d’évacuer la salle, ce qu’il n’a finalement pas fait.

L’heure du vote arrive avec une demande d’ajourner le point faite par le collectif et relayée par le groupe Cap Communal. Fait rare à Ham-sur-Heure-Nalinnes où la majorité vote toujours unanimement, une faille est apparue au sein du groupe libéral. Le conseiller Grégory Coulon a pris la parole pour expliquer que ses convictions personnelles le poussaient à voter contre le point.

Il est rejoint par les trois votes du groupe Cap Communal sous des applaudissements nourris du public. Le reste de la coalition MR/Les Engagés approuve le point. À un an du prochain scrutin communal, la tension monte et une première fissure est apparue au sein du mouvement réformateur. Le prochain sujet chaud sera le plan de Mobilité qui devrait être présenté aux élus en octobre.