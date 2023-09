Le Wallonia Tour du Tchalou revient au Volley Club à Froidchapelle

Ce qui est frappant dans toutes les composantes du club froidchapellois et en fait aussi sa marque de fabrique, c’est l’enthousiasme de tous ces sportifs, des aînés au plus jeunes. Un enthousiasme qui se traduit aussi par le nombre d’affiliés sans cesse croissant. D’ailleurs, cette saison, outre les deux équipes en P1, le Volley Club Froidchapellois s’alignera en P3 chez les messieurs et en P3 et en P4 chez les dames. Tout cela sans oublier l’école des jeunes qui compte une cinquantaine d’affiliés. Et le club innove cette année avec du Baby Volley pour les tout-petits de 4 ou 5 ans.