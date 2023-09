Enfin une reprise des travaux au Grand pont de Couvin!

Parfois, un petit événement a priori anodin peut avoir une portée plus importante qu’on l’imagine. Ce jeudi, un conteneur a été déposé dans le chantier du Grand pont de Couvin et ce fait insignifiant réjouit l’échevin local des Travaux, Francis Saulmont. Il voit là le premier acte d’une reprise des travaux qui venait de lui être promise. "J’ai reçu un message de l’ingénieur chef de projet au SPW, service Mobilité et Infrastructure, M. Faveaux, nous explique-t-il. Celui-ci m’a annoncé une reprise du chantier cette semaine, dans l’objectif d’une réouverture du pont en mars prochain."