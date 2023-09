La Saint-Hubert fêtée au quartier du Berceau à Thuin

Le dimanche, près de 120 invités profiteront du dîner porchetta servi sous le chapiteau dressé à la rue du Chêne. Ce sont les Tondeuses à Gazon qui assure l’animation musicale avant de laisser la place au traditionnel bingo. Le soleil est de retour et ils sont nombreux, les riverains et sympathisants, à rejoindre cette fête de quartier.

Le dimanche 10 septembre, la fête se poursuivra de 8h à 18h au Berceau avec la traditionnelle brocante, le marché aux puces et la présence d’artisans. Les inscriptions (amateurs ou professionnels) sont toujours possibles au 0498 479 396 ou au 0499 357 879. Pour les plus sportifs, une marche Adeps proposera le même jour 4 parcours (5,10,15 ou 20 km). Cette année, les itinéraires seront chargeables sur GSM via l’application Visorando.