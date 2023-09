Du Patrimoine à destination des jeunes

Pas besoin de demander le programme ! Le voici:

Beaumont

Circuit: "Le petit patrimoine de Beaumont et de ses sept villages". Découverte, plus particulièrement à l’attention des plus petits. Ces derniers devront, avec un smartphone, retrouver des éléments du petit patrimoine disséminés à Beaumont et dans les sept villages. Une brochure et un questionnaire seront remis à chacun.

Sa et di, de 9h à 17h, office du tourisme, Grand-Place.

Beaumont

Jeu: "Les Jeunes à l’assaut de la Tour Salamandre". Deux jeux seront proposés pour permettre aux plus jeunes de découvrir la tour par l’entremise d’un puzzle pour les petits et de photos pour les plus grands.

Sa et di de 10h30 à 16h30, Tour Salamandre de Beaumont.

Beaumont

Visite guidée: "L’église Saint-Martin et le petit patrimoine sacré de Renlies".

Retable de 1530, église de 450 ans, chapelles du XVIIe, Renlies compte un patrimoine religieux extraordinaire, à découvrir lors d’une chasse au trésor familiale, avec carnet, énigmes et questions d’observation.

Di de 10h à 17h, visites guidées dimanche à 11h, 13h, 15h (30 min.). Rue Tilly 1 à Renlies.

Chimay

Circuit: "Un autre regard sur Chimay". Jeu de piste dans le centre-ville avec un roadbook, pour rejoindre des ambassadeurs aux quatre coins de la vieille ville. Pour les jeunes de 14 à 16 ans.

Sa et di à 10h, 11h, 14h et 15h. Rue de Noailles 6.

Couvin

Visite et jeu: "Survivre et résister en temps de guerre". Visite en circuit libre du QG d’Adolf Hitler en 1940. Toutes les heures, escape game gratuit pour se confronter aux problématiques de l’époque.

Sa de 10h à 17h, dernier départ à 16h. Place de Méen 2 à Brûly-de-Pesche.

Doische

Animation: "Le carmel se décloître pour mieux croître et croire en de nouveaux lendemains".

Visites du carmel en mettant l’accent sur la nature féminine du lieu, faisant place à des transmissions de femmes qui ouvrent de nouvelles voies, brisent des tabous, via une série d’initiations artistiques et ludiques. Ateliers samedi à 14h et dimanche à 16h30, conférence samedi à 16h, performance samedi à 19h, projection samedi à 20h et dimanche à 16h, slam dimanche à 20h.

Sa de 14h à 20h30 et di de 14h à 21h30. Visites guidées à 14h. Rue du Carmel 8 à Matagne-la-Petite.

Ham-sur-Heure

Visite: "À la découverte du château communal". Visites guidées du château de Ham-sur-Heure avec des animations: artisans, bal pour enfants, chasse au trésor, géocaching et visites spéciales pour les enfants.

Sa et di de 9h30 à 19h30, animations entre 10h et 18h. Chemin d’Oultre Heure 20.

Philippeville

Jeu: "Le mystère de Vauban des souterrains de Philippeville". Visites guidées des souterrains et jeu pour enfants, à la recherche des plans défensifs nécessaires pour défendre la place forte des Prussiens lancés à la suite de Napoléon, au lendemain de Waterloo.

Sa et di de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Visites guidées samedi à 10h30, 14h et 15h30. Place d’Armes 20 à Philippeville.

Sivry-Rance

Visites guidées: "Fragments de couleurs, les vitraux livrent leurs secrets". Visite des vitraux de l’église adaptée aux plus jeunes, avec des ateliers mettant en pratique les notions propres à la conception d’un vitrail.

Sa et di de 14h à 17h, visites guidées à 14h et 16h. Rue d’Eppe 14

Sivry-Rance

Visite: "Sensibilisation à la taille de la pierre pour les petits et les grands". Visite du musée du Marbre. Démonstration de taille de la pierre et visite de l’église Sainte-Aldegonde.

Sa de 13h à 18h. Grand-Rue 22 à Rance.

Thuin

Visite: "La vie des moines de l’abbaye d’Aulne au XIIIe". Découverte de la vie quotidienne des moines cisterciens lors d’une visite adaptée aux enfants.

Sa et di de 10h à 13h et de 13h30 à 18h, visites guidées sa et di à 10h30 et 14h. Rue Vandervelde 290 à Gozée.

Thuin

Animation: "La ferme abbatiale d’Aulne". Visite, avec jeu de piste pour les enfants, afin d’en connaître davantage sur la vie des frères convers au XVIIIe.

Sa de 10h à 13h et di de 10h à 18h, fête St-Hubert dimanche, jeu de piste samedi de 10h à 13h. Rue Vandervelde 280 à Gozée.

Thuin

Visite: "La chapelle d’Ossogne". Visite de l’église gothique de cet ancien hameau de Donstiennes, avec un jeu pour les enfants.

Sa et di de 10h à 18h. Rue Saint-Hubert 5 à Thuillies.

Thuin

Animation: "Autour de la vigne et des jardins suspendus". Découverte du patrimoine des jardins, de la culture de la vigne via un jeu de piste interactif.

Sa et di de 10h à 15h. Dégustation de vin. Jeu de piste sa de 10h30 à 14h30 (se munir de bonnes chaussures).

Thuin

Animation: "Thuin, entre parcours d’art et confrontation entre passé et présent". Découverte d’artistes locaux et du patrimoine via des QR codes et un jeu de cartes créatif pour les familles. Balade à l’occasion du centenaire de Roger Foulon.

Sa et di de 10h à 12h et de 12h30 à 16h. Rue des Nobles 32 à Thuin.

Thuin

Jeu: "Jouons avec le beffroi". Visite du beffroi, inscrit à l’Unesco, avec un livret-jeu pour les 6-12 ans et une surprise à la clé !

Sa et di de 9h à 12h et de 12h30 à 17h30. Livret-jeu jusqu’à 17h. Place du Chapitre 2 à Thuin.

Viroinval

Ateliers: "Remonte le temps et découvre la vie au temps des Gallo-romains". Découverte de la villa gallo-romaine des Bruyères. Visite spéciale pour les enfants, en costume d’époque, réalisation d’une fibule gallo-romaine qu’ils pourront emporter.

Visites guidées adaptées sa et di à 14h ; ateliers fibules à 14h30. Rue des Bruyères à Treignes.

Viroinval

Contes: "Voyage immersif au cœur de l’artisanat". Fête de l’artisanat à l’écomusée de Treignes avec contes et démonstrations d’artisans.

Di de 10h à 18h, visites guidées adaptées à 14h et 16h. Rue Defrère 63 à Treignes.

Walcourt

Visite: "La basilique à travers les yeux d’enfants" Visite de la basilique réalisée par de tout jeunes guides, aiguillés par des experts. Jeu de piste à travers les remparts, sa et di de 10h à 17h.

Sa et di de 10h à 12h et de 14h à 17h (16h le samedi). Visites guidées sa à 10h, 11h, 14h et 15h ; le dim. à 14h, 15h et 16h.

