Du catch de haut vol au hall omnisports de Philippeville

Ce gala de catch exceptionnel se déroulera ce samedi, à partir de 19 h, et s’annonce comme un spectacle époustouflant, réunissant les meilleurs catcheurs du moment. L’événement se tiendra au hall omnisports de Philippeville et offrira une soirée mémorable pour tous les fans de catch et les amateurs de divertissement.

Combat de colosses

Brussels Sport & Events a pris l’initiative d’organiser cet événement unique dans le but de faire découvrir cette discipline passionnante à un public toujours plus large. Cette rencontre offrira, aux habitants de Philippeville et de ses environs, une occasion rare de vivre l’excitation et l’intensité du catch en direct.

Les têtes d’affiche de ce gala de catch ne manqueront pas de faire vibrer les spectateurs avec leurs prouesses techniques et leur charisme indéniable. Parmi les participants, le hall omnisports accueillera le multiple champion (12 fois) Aaron Rammy, dont la réputation n’est plus à faire. Sa maîtrise du ring et son palmarès impressionnant en font l’un des catcheurs les plus en vue du moment.

Autre vedette de la soirée: le colosse belge de 135 kg DarkMondo. Il promet d’en mettre plein les yeux aux spectateurs avec sa puissance dévastatrice et sa présence imposante sur le ring. Un adversaire redoutable qui fera tout pour prouver sa suprématie face aux autres compétiteurs.

Les sauts du voltigeur

En outre, le voltigeur Kamba Jaguar, connu pour ses sauts spectaculaires et son agilité surprenante, sera également de la partie. Son style aérien et acrobatique ne manquera pas de captiver l’audience, offrant ainsi un véritable spectacle de haut vol.

Le gala de catch à Philippeville constitue une opportunité idéale pour les familles, les amis et les fans de sports de combat de se réunir pour une soirée remplie d’émotions, d’action et de moments inoubliables.

une soirée qui s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de catch et les amateurs de sensations fortes. Placement libre.

Prix d’entrée: 10 €. Billetterie sur place ou en ligne sur www.worldcatchleage.com Tél: + 32 486/966 085. Mail: info@aaronrammy.com