Chimay-Couvin: les Balades du Mercredi attirent toujours les marcheurs

L’été s’est terminé en beauté pour les membres de l’ASBL du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts. Le 30 août dernier, la saison des Balades du Mercredi s’est clôturée, comme les autres années, par un souper à la salle du Bailly à Cul-des-Sarts, qui a rassemblé près de 110 convives. Pour la plupart, il s’agissait de marcheurs qui avaient participé, en juillet et août, à l’une ou l’autre des promenades organisées, chaque mercredi soir, dans un des neuf villages "couverts" par cette association, de part et d’autre de la frontière franco-belge. Les itinéraires ont emprunté les chemins de campagnes ou de forêts de Petite-Chapelle, L’Escaillère, Brûly-de-Couvin, Regniowez, Rièzes, Gué d’Hossus, Brûly-de-Pesche, Taillette et Cul-des-Sarts. Autant de localités qui font partie du plateau de Rocroi. C’était déjà la neuvième édition des "Balades du Mercredi".