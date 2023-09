Une P’Artenthèse verte au soleil dans les bois de Sivry-Rance

Felix Roulin, un sculpteur métallurgiste

Félix Roulin est né à Dinant le 21 août 1931 et porte fièrement ses 92 printemps. Professeur d’Art du métal puis de sculpture de 1962 à 1996, il est "en 1961 lauréat du Prix de la jeune sculpture belge, lauréat de la Biennale de Paris où il reçoit le Prix du Musée Rodin."

Commencent alors des expositions et suivent des commandes spécifiques pour les espaces publics. On citera les portes du Grand Hornu, l’arche du Millénaire à Andenne ou "Les âges de l’humanité" sa dernière œuvre monumentale exposée dans le jardin du Centre Hospitalier Marie Curie à Lodelinsart. On lui doit aussi la châsse contemporaine de Sainte-Gertrude à Nivelles ainsi que le statue d’Aldolphe Sax, un autre dinantais.

Le parcours avec l’artiste

Pour Sivry-Rance, c’est la 7e participation au projet Action Sculpture et Huguette Wérion, échevine de la Culture a rappelé la mémoire de Jean Morette, l’initiateur du projet en 2006 qui nous a quittés cet été. De son côté, Philippe Madaraz, président du Centre culturel local, a mis l’accent sur la liberté d’expression de l’art contemporain. Le sculpteur invité et présent a lui remercié les instances qui permettent aux artistes de trouver un cadre pour leurs œuvres.

Accompagné par son fils David, Félix Roulin a parcouru le sentier écopédagogique du Bois de Bruyère de Sivry afin de découvrir le cadre de l’exposition et rencontrer les artisans locaux. Et au détour d’un arbre ou d’un sentier, rectifier la position de l’une ou l’autre œuvre exposée pour la remettre dans le bon sens de vision.