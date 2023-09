Momignies: permis accordé pour les 4 éoliennes à Macon

Les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne viennent de délivrer, en date du 31 août, le permis unique de classe 1 pour implanter et exploiter quatre éoliennes de 200 mètres de haut et d’une puissance totale maximale de 18 MW, et de tous leurs auxiliaires avec aménagement de chemins d’accès et aires de montage, pose de câbles électriques et télécommunication, d’une cabine de tête, sur le territoire de Momignies, au lieu-dit "la Plaine par-delà l’Arbre" à Macon. Le projet actuel est plus haut mais un peu plus éloigné des habitations que celui présenté dix ans plus tôt. À la veille de l’ouverture de l’enquête publique en avril 2023, les responsables étaient venus détailler les conclusions de l’étude d’incidences au public et aux élus concernés lors d’une séance d’informations et de questions-réponses organisées au Kursaal de Momignies.