Chimay: beaucoup d'humour pour la nouvelle saison du Centre Culturel

Claude François "Y’a d’la joie bordel"

Vendredi 15/09/2023 – 20 h 00

Détente et joie sont les ingrédients qui constituent l’état naturel d’un être humain. Dès lors, il suffit de regarder autour de nous pour s’apercevoir que le monde est parti en sucette ! Ce spectacle en mode one-woman show présenté par la jeune homonyme d’un célèbre chanteur invite à prendre un peu de distance pour rire de nous et des comportements qui nous éloignent de la joie.

Entrée: 10 €

La Semaine de la Mobilité

Du samedi 16/09 au vendredi 22/09/2023

L’objectif de cette "Semaine de la Mobilité" est de démontrer les avantages des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Le Centre Culturel de Chimay s’engage en ce sens et invite à changer la manière de se déplacer par le biais d’un petit défi qui permettra au public de remporter une place pour l’un de ses spectacles. Ce défi consiste à se prendre une photo à vélo, à pied, en covoiturage, ou encore en transports en commun et l’envoyer au centre culturel: www.centreculturelchimay.com/.

Balade-vernissage Action Sculpture et Concert-Apéro

Dimanche 17/09/2023 – 09 h 00

L’action mobilité sera aussi liée à l’action culturelle lors de cette balade au départ du parking de la Soque à Chimay. Les participants iront visiter à vélo le réseau de 24 mares sur la ligne 156 du RAVeL Chimay-Momignies. Au retour, ils bénéficieront d’un concert-apéro et découvriront les sculptures de Jacques Iezzi installées dans le cadre de l’Action Sculpture menée par les centres culturels régionaux.

Réveil en musique

Vendredi 22/09/2023 – de 7 h 30 à 9 h 30

Une autre activité extérieure en lien avec la semaine de la mobilité sera un petit-déjeuner musical sur la place Léopold à Chimay, offert à toutes celles et ceux qui auront délaissé la voiture pour un moyen de transport à mobilité douce. La participation sera évidemment gratuite.

Fabian Le Castel "Amour… Eux"

Vendredi 29/09/2023 – 20 h 00

Ah l’amour ! Un mot de plus en plus galvaudé que Fabian Le Castel a décidé de mettre à l’honneur dans son 3e spectacle. Un sujet sublimé, à leur manière, par différentes personnalités. L’Amour, les manières de le trouver, de le garder ou de l’exprimer ! Fabian Le Castel jouera les cupidons avec des flèches bien acérées, en n’oubliant jamais qu’il peut être drôle, grinçant mais aussi… touchant et toujours "Amour… Eux" de son public !

Entrée: 25 €

Nico En Vrai "Trop gentil"

Samedi 14/10/2023 – 20 h 00

Repéré sur l’application TikTok pendant le confinement, Nicolas Lacroix accumule aujourd’hui près d’un million d’abonnés ! Très vite, il devient chroniqueur sur Vivacité dans "Les enfants de chœurs", puis sur Tipik en radio et en télévision, dans l’émission "L’internet Show". Il se lance aujourd’hui dans son tout premier one-man-show, parce que "sur les réseaux c’est bien, mais en vrai, c’est mieux !" Entrée: 25 €

Guillermo Guiz "En train d’écrire le prochain"

Samedi 4/11/2023 – 20 h 00

Guillermo Guiz a été révélé en Belgique par ses chroniques dans "On n’est pas rentré" et "Le Café serré" sur La Première. Il s’exporte ensuite en France dans "La Bande originale" de Nagui sur France Inter. Après les succès rencontrés avec "Guillermo Guiz a bon fond" et "Au suivant", l’humoriste présentera donc son nouveau spectacle… "s’il arrive à l’écrire, sinon il vous présentera des recettes de cuisine" comme l’indique l’annonce de son spectacle.

Entrée: 30 €

Michaël Dufour et Solène Delannoy "Coup de pelle"

Samedi 2/12/2023 – 20 h 00

Rire ou mourir, à vous de choisir avec cette comédie hilarante, entre coup de pelle, coup de boule et coup de génie ! L’auteur et comédien de "Faites l’amour avec un Belge !" se jette à l’eau avec sa nouvelle comédie coécrite avec sa partenaire Solène Delannoy. Entrée: 20 € Prévente: 15 € Étudiant: 10 €

Veillée de Noël avec Canuso

Vendredi 15/12/2023 – 20 h 00

Cette année, le groupe Canuso au répertoire très varié traverse les décennies ainsi que les chants de Noël à quatre voix. Sa venue à Sudhaina offre au public un beau prélude musical aux fêtes de fin d’année.

Entrée: 15 € Prévente: 10 € Étudiant: 7,50 €

En 2024

Concert de l’An avec Big Fiesta

Samedi 13/01/2024 – 20 h 00

Événement incontournable organisé par le Centre Culturel de Chimay, le Concert de l’An accueillera cette année le groupe de reprises 100% festives "Big Fiesta". De Goldman à Claude François, en passant par Magic System ou la Compagnie créole, le groupe se balade dans le répertoire de la variété française, entraînant le public dans une énorme fête.

Entrée: 20 € Prévente: 15 € Étudiant: 10 €

"Guillaume et les garçons, à table" par Jean-François Breuer

Vendredi 23/02/2024 – 20 h 00

Ce seul en scène théâtral est signé Guillaume Gallienne et est porté sur scène par un Jean-François Breuer épatant. Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion. Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion €sexuelle troublante.

Entrée: 20 € Prévente: 15 € Étudiant: 10 €

Sarah Grosjean "Glam, Lose & Gaspacho"

Sam 16/03/2024 – 20 h 00

L’humoriste, chroniqueuse et comédienne Sarah Grosjean, sera au Centre Culturel de Chimay avec son tout premier spectacle. La Liégeoise, figure marquante du duo de Poufs dans l’émission "Le Grand Cactus", présentera "Glam, Lose & Gaspacho". "Bonjour, ça va ? La famille ça va ? Dans ce premier seule en scène, que j’aurais très bien pu aussi appeler"Paillettes, échecs et Paella", j’aborde principalement des thématiques, ainsi que des choses. Vous venez ? On se prend un petit café ? Bisous " lance-t-elle aux amateurs d’humour et d’autodérision.

Entrée: 20 €

Just After 5

Vendredi 12/04/2024 – 20 h 00

Ce groupe a cappella vous entraînera dans un univers pop anglophone et français, passant par Daniel Levi, Clara Lucciani, Juliette Armanet, Woodkid, Pomme et beaucoup d’autres. Composé de cinq chanteurs, chanteuses et un beatboxer, Just After 5 a la particularité de ne pas disposer d’instrument.

Entrée: 15 € Prévente: 10 € Étudiant: 7,50 €

Les ateliers théâtre en scène

Samedi 13/04/2024 – 18 h 30 et 20 h 30

Cette soirée est l’occasion de découvrir la création des acteurs et actrices amateurs de notre région. Depuis septembre, adultes et enfants participent aux ateliers théâtre du Centre Culturel dirigés par Annick Poulain de la Compagnie du ClairObscur. Huit mois plus tard, ils feront découvrir le fruit de leurs apprentissages.

Spectacle enfant: 18 h 30 Spectacle adulte: 20 h 30. Entrée: 5 €

Fête de la Musique

Vendredi 21 et Samedi 22/06/2024

Cette année encore, de nombreuses animations musicales vous attendent ces 21 et 22 juin dans Chimay. Après les concerts de "Machiavel" et "Mister Cover" l’année passée, cette nouvelle édition réservera d’autres surprises, qui seront dévoilées dans le courant de l’année.

Gratuit

Infos pratiques

L’abonnement "Complet" et au prix de 75 € et permet de choisir parmi 9 événements ; il est assorti d’1 invitation valable le 2 décembre (Michaël Dufour et Solène Delannoy) ou le 15 décembre (Veillée de Noël avec Canuso) ou le 13 janvier (Concert de l’An) ou le 23 février (Guillaume et les garçons) ou le 12 avril (Just After 5).

L’abonnement "Sélection" est à 50 €, avec 4 événements à choisir parmi 8 événements.

Infos et réservation: billetterieccchimay@gmail.com – 060/ 21. 22.10