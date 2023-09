Action Sculpture en Entre-Sambre-et-Meuse: Jean-Claude Saudoyer expose à Boussu-lez-Walcourt

Cette installation a lieu dans le cadre d’Action Sculpture, initiée par le Centre Culturel Action Sud. Jean-Claude Saudoyer, ce sculpteur, auteur d’installations, céramiste, dessinateur, peintre que d’autres villages de l’Entre-Sambre et Meuse ont déjà eu l’occasion de rencontrer, est issu de la prolifique école artistique montoise dont il est l’une des figures importantes. Créateur d’un univers mystérieux chargé de symboles s’articulant souvent autour de la thématique du corps humain, son exposition est à la fois émouvante et inquiétante. Les 10 sculptures implantées pour une année à Boussu-lez-Walcourt ne devraient laisser personne indifférent et à coup sûr, les avis d’appréciation seront partagés. Mais n’est-ce pas là le propre de l’Art ?