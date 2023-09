Couvin: la maison du Mieux-Etre bientôt rénovée

Bonne nouvelle pour la Province de Namur qui s’est récemment vue notifier l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’appel à projet du plan de relance et de résilience wallon visant la rénovation énergétique des bâtiments publics pour sa maison provinciale du Mieux-Être de Couvin. Lors de la première analyse par le Gouvernement wallon, seul ce dossier sur les 8 projets déposés par la Province de Namur n’avait pas été retenu. Le désistement de certains pouvoirs locaux et un financement complémentaire de 15 330 000 € ont permis au projet couvinois d’être finalement approuvé par le ministre Collignon à la seconde tentative. Le député provincial Amaury Alexandre (Défi) se réjouit de cette décision qui permet d’obtenir 955 300 € de subsides. L e solde du financement des travaux sera supporté par la Province de Namur. Le bâtiment pourra bénéficier d’un chantier d’isolation massif au niveau des murs, sols, plafonds et aussi des conduites de chauffage. Il est également prévu de remplacer les circulateurs et les menuiseries extérieures, d’installer une chaudière biomasse à condensation, une comptabilité énergétique, des éclairages LED avec détecteurs de mouvement, une ventilation double flux avec récupération d’énergie et des panneaux photovoltaïques.