Baileux: la deuxième édition du "Chimay Tribute Night"

Les vendredi 8 et samedi 9 septembre, la salle baileusienne du centre culturel de Chimay vibrera au son du rock grâce à la présence exceptionnelle de six groupes "cover" qui célébreront la seconde édition du "Chimay Tribute Night". Le vendredi, dès 19 h 30, le public aura le plaisir de danser sur les tubes de Jean-Jacques Goldman repris par "Envole Moi". À 21 h, "The Coopers" reprendra les hits rocks des années 50 et 60. À 22 h 30, le groupe "Symmertry" proposera les tubes du célèbre groupe britannique "Muse".