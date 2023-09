Viroinval: des pistes en vue pour la gare d’Olloy-sur-Viroin

Le conseil communal de Viroinval a résilié la convention de partenariat avec l’ASBL "Loisirs et Vacances" qui gérait, entre autres, "Le Légendaire", un musée des contes et légendes de l’Entre-Sambre-et-Meuse installé depuis 2019 dans l’ancienne gare d’Olloy-sur-Viroin, restaurée par la Commune. Comme l’a expliqué l’échevin du Tourisme, Gaëtan Dubois (Viroinval Autrement) à nos confrères de Boukè, c’est dommage car ce musée fonctionnait bien. Comme il constituait l’une des activités de l’ASBL "Loisirs et Vacances" en liquidation volontaire, il doit également fermer ses portes et cesser ses activités. L’ancienne gare d’Olloy se retrouve donc sans locataire pour l’instant.