Thuillies: des noces en or, en diamant et en palissandre

Lors de la cérémonie officielle, la bourgmestre n’a pas manqué de souligner combien ces mariés de très longues dates sont des exemples pour les générations actuelles. Leur union est basée sur le respect de l’autre, la confiance et la patience dont chacun a fait preuve face aux obstacles que la vie a dressés devant eux durant ces longues années. Et Marie-Eve Van Laethem de rappeler le contexte de ces décennies qui ont vu ces couples se marier et notamment la position de la femme dans la société de l’époque. "Souvent les jeunes filles passaient de la tutelle du père à celle du mari". Ces couples se sont connus soit au bal, soit dans une guinguette, chez Simone Limbourg, soit encore au dancing au Moulin rouge. D’autres se sont rencontrés à l’imprimerie Dantine où ils travaillaient, à la kermesse de Clermont ou encore sur les bancs des cours du soir. Ils se sont revus ensuite, parfois au cinéma, souvent accompagnés de chaperons bienveillants. Certains choisissaient d’aller à la messe pour se voir. D’autres enfourchaient leur mobylette et sillonnaient les rues du village avec l’espoir de croiser leur chérie. Il n’y avait ni GSM, ni internet. Parfois certains restaient de longues semaines sans se voir étant à l’internat.

Tous ces souvenirs une fois remémorés, les heureux jubilaires ont réitéré leurs engagements face à l’officier d’état civil avec un "oui" franc et déterminé. Fleurs, plateaux gastronomiques du terroir, journal du jour de leur mariage et message royal ont été remis par les autorités.

50 ans de mariage: MM. et Mmes Léon Roulet et Marie Thèrèse Thibaut ; Francis Rasquin et Nadine Bomblet, André Jacquet et Barbara Jadoul, Antonio Rapposelli et Marie-Christine Joiris ;

60 ans de mariage: M. et Mme André Leurquin et Irène Dirieckx ;

65 ans de mariage: M. et Mme Léopold Fievet et Marientte Mantia.